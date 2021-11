Francia: Covid, Senato boccia estensione green pass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato francese, composto per la maggioranza da parlamentari di destra, ha bocciato il progetto di legge che prevede la possibilità di mantenere fino al 31 luglio il green pass istituito nell'ambito della crisi del coronavirus, dopo il via libera dato ieri, 4 novembre dall'Assemblea nazionale. Il testo tornerà oggi nella Camera bassa del Parlamento francese per un ultimo voto. Ma i Repubblicani hanno fatto sapere che nelle prossime ore presenteranno un ricorso al Consiglio costituzionale. "L'ostinazione con la quale il governo ha rifiutato ogni dialogo con il Senato" ci lascia senza la speranza di "poter far evolvere il testo", ha affermato Philippe Bas, senatore repubblicano. "Il Senato non si oppone al fatto che questi strumenti di lotta contro la pandemia sia prolungati" ma chiede "che siano sotto il controllo del Parlamento", ha aggiunto Bas.(Frp)