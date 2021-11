Romania: incontro fra socialdemocratici e liberali, fiducia su formazione maggioranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incontro positivo: così il presidente del Partito socialdemocratico (Psd), Marcel Ciolacu, ieri sera ha definito la riunione con colloqui con il Partito nazionale liberale (Pnl). Ciolacu ha confermato che durante i colloqui si è parlato della soluzione di primi ministri a rotazione. "Siamo sulla strada giusta e se siamo onesti e patriottici, questo è un percorso che porterà alla formazione di una nuova maggioranza", ha detto Ciolacu, ribadendo che il Psd andrà alle consultazioni a Palazzo Cotroceni con il capo dello Stato, quando queste saranno indette con un nome da proporre per l’incarico di primo ministro. "Questo fine settimana, il Psd lavorerà su un programma di governo, quindi ci confronteremo con il Pnl e proveremo a metterli insieme”, ha affermato Ciolacu. Il leader del Psd ha chiesto di presentare una bozza di bilancio, indicando come “priorità zero” debba essere una rettifica di bilancio. "Ho avuto un primo incontro con i colleghi di Pnl. Sin dall'inizio, sia io che i miei colleghi abbiamo chiesto un incontro serio, applicato alle esigenze dei rumeni. Non abbiamo discusso delle posizioni nel governo rumeno. Riteniamo che la priorità numero uno sia la stabilizzazione della Romania. Attraverso uno sforzo congiunto e un programma di governance coerente, cerchiamo di raggiungere un ritmo atteso dai romeni. Credo che siamo sulla strada giusta e se siamo onesti e patriottici, questo è il modo per formare una maggioranza", ha affermato Ciolacu. (segue) (Rob)