Romania: incontro fra socialdemocratici e liberali, fiducia su formazione maggioranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Interrogato sulla possibilità di ricoprire la carica di primo ministro a rotazione, il leader del Psd ha affermato che "c'è stata una discussione sulla proposta del primo ministro. Manteniamo la nostra decisione del Psd di andare alle consultazioni con una proposta. Poi sono arrivate diverse soluzioni che ognuno di noi analizzerà all'interno del partito. Suppongo che sia per questo che abbiamo consultazioni, per presentarci con una soluzione comune", ha mostrato Ciolacu. Il leader del Pnl, Florin Citu, aveva dichiarato, a sua volta, giovedì sera, dopo le discussioni con il Psd per la formazione di un nuovo governo, che "è stato un buon incontro". Citu ha aggiunto che la discussione si è concentrata anche sui progetti da inserire nel programma di governo, e una delle opzioni "interessanti" per l'esecutivo è cambiare il primo ministro ogni due anni. (Rob)