Quirinale: Di Maio, ci stiamo avvicinando ad appuntamento con “troppa immaturità”

- Il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ha osservato, in merito all’elezione del nuovo capo dello Stato che “ci stiamo avvicinando con troppa immaturità”, all’appuntamento di gennaio 2022. Intervenendo alla trasmissione “Uno mattina” in onda su “Rai 1”, Di Maio ha dichiarato: “Se andiamo avanti così a gennaio non avremo più nomi”. Come osservato dal responsabile della Farnesina, “a fine gennaio si elegge il massimo garante della nostra Costituzione”, ritenendo “sbagliato” che alcuni partiti, come quelli della destra, stiano ragionando sul Quirinale ponendo il tema delle elezioni anticipate. “Questo è sbagliato. L’Italia non si può permettere una crisi politica” nel 2022, ha dichiarato Di Maio, sottolineando le importanti sfide che dovrà affrontare il Paese, tra cui il proseguimento della campagna vaccinale e la gestione delle risorse del Recovery Fund.(Res)