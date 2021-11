Cina: ambasciata Pechino in Danimarca accusa segretario Nato di “scarsa obiettività”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina esorta il segretario generale dell’Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord (Nato), Jens Stoltenberg, a giudicare “obiettivamente” lo sviluppo del Paese e a fare di più “per la sicurezza globale”. Sono le osservazioni dell’ambasciata cinese in Danimarca, giunte a seguito del discorso pronunciato da Stoltenberg al Consiglio nordico di Copenhagen lo scorso 3 novembre. Notando i recenti sviluppi della politica estera cinese, il segretario della Nato aveva accusato Pechino di “volontà egemonica” nei confronti di Taiwan e di violazione dei diritti umani. In risposta, l’ambasciata ha ribadito che la Repubblica Popolare “non minaccerà gli altri Paesi, a meno che i propri interessi non vengano compromessi per primi”, precisando che l’aumento dell’arsenale militare di Pechino è finalizzato a garantire “la pace mondiale”. (Cip)