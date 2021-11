Vaccino: Bassetti, bene terza dose, ma mancano ancora le prime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è una "grossa adesione sulla terza dose. Quello che manca in questo momento sono le prime dosi". Lo ha detto ai microfoni di Radio Cusano Campus il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. "Abbiamo fatto tantissimo, manca davvero poco per raggiungere quella soglia di sicurezza che ci consentirebbe di vivere i prossimi mesi in maniera molto più tranquilla", ha aggiunto.(Rin)