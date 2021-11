Mafia: Scalfarotto, Palermo simbolo lotta criminalità organizzata, prefetto figura chiave

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario all’Interno Ivan Scalfarotto, in occasione di un incontro con il prefetto di Palermo durante la sua visita istituzionale in Sicilia, si è detto "felice" di aver incontrato l'autorità prefettizia di una città "la cui storia si è così spesso intrecciata con i destini della nostra Repubblica". La figura del prefetto "rappresenta le istituzioni dello Stato sul territorio ed è quella a cui come cittadini possiamo più facilmente, per prossimità, affidarci al fine di ribadire la prevalenza della democrazia e dello Stato di diritto sulla criminalità organizzata", ha dichiarato Scalfarotto. "Ecco perché sono contento di aver incontrato il prefetto Giuseppe Forlani, e di averlo incontrato come cittadino prima ancora che come rappresentante delle istituzioni", ha proseguito. (segue) (Rin)