Mafia: Scalfarotto, Palermo simbolo lotta criminalità organizzata, prefetto figura chiave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Sicilia rappresenta "un unicum nel panorama italiano in termini di storia, arte e bellezza" e tutto questo "non può e non deve rimanere offuscato dalla protagonismo sul territorio della criminalità organizzata", ha sottolineato il sottosegretario. Le "fragilità sociali culturali ed economiche" che "a tratti caratterizzano questo luogo" devono ricevere "attenzione e cura da parte delle istituzioni centrali e periferiche, perché la legalità, il vincolo di appartenenza allo Stato democratico, la crescita e lo sviluppo economico e sociale possano diventare protagonisti assoluti di questa terra meravigliosa", ha concluso Scalfarotto. (Rin)