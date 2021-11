Spagna: a settembre indice di produzione industriale cresciuto dell'1,9 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna, a settembre, l'Indice di produzione industriale (Ipi) è cresciuto dell'1,9 per cento rispetto allo stesso mese del 2020, moderando di quasi due punti l'aumento su base annua registrato ad agosto, che era stato del 3,6 per cento. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", è quanto emerge dai dati resi noti dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). La produzione industriale è ora in territorio positivo da sette mesi consecutivi, anche se settembre è stata la seconda crescita più lenta dopo luglio quando era aumentata solo dello 0,4 per cento.(Spm)