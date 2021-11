Vaccino: Bassetti, avanti con somministrazione a bambini, mettiamo in sicurezza scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo fortemente nella vaccinazione dei bambini perché sarebbe la soluzione per mettere in sicurezza le scuole". Lo ha detto ai microfoni di Radio Cusano Campus il professor Matteo Bassetti, primario di Malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. "Mi stupisco di come nel nostro Paese, che è uno dei pochi al mondo ad avere 10 vaccini obbligatori, qualcuno metta in dubbio i vaccini anti Covid. Mi devono spiegare perché gli altri vaccini sì e questo no", ha aggiunto. (Rin)