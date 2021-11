Infrastrutture: Giovannini, accelerazione in corso del governo su opere Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono mesi che con diversi provvedimenti "il governo interviene per accelerare l'approvazione delle opere del Pnrr. Su 10 di queste opere si è cambiata la procedura completamente". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, a "24 Mattino" su Radio24, spiegando che "c’è un comitato presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici per sintetizzare tutte le decisioni in modo rapido. Se c’è un conflitto tra le amministrazioni il Consiglio dei ministri prende una decisione". “Tra dicembre e gennaio presenterà studi di fattibilità tecnico-economica su cui si faranno gli appalti. Nel corso del 2022 verranno assegnati”, ha proseguito il ministro. (segue) (Rin)