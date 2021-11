Austria-Russia: ministro Esteri di Vienna chiede ripristino relazioni con Mosca al livello pre crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Austria e Russia è importante ripristinare al più presto le relazioni al livello precedente alla pandemia ed alla conseguente crisi. Lo ha affermato il nuovo ministro degli Esteri austriaco, Michael Linhart, in un'intervista all'agenzia di stampa russa "Ria Novosti". Austria e Russia hanno tradizionalmente buone relazioni pragmatiche, il che si riflette nei loro regolari contatti diretti, anche ai massimi livelli, e in una stretta cooperazione in materia di affari, cultura, turismo, scienza e istruzione, come sottolineato dal diplomatico.(Rum)