Usa: Covid, associazioni di categoria contestano obbligo vaccinale per dipendenti privati

- Diverse organizzazioni di categoria degli Stati Uniti hanno espresso forti riserve in merito all'obbligo vaccinale per i dipendenti delle grandi aziende private annunciato dall'amministrazione del presidente Usa Joe Biden. David French, vicepresidente della National Retail Foundation - la più grande associazione di categoria al mondo, che rappresenta oltre 3,8 milioni di esercizi commerciali e 52 milioni di lavoratori negli Stati Uniti - ha dichiarato che la distribuzione al dettaglio ha già adottato "misure straordinarie" per proteggere lavoratori e clienti durante la pandemia": "Dall'annuncio del presidente Biden dell'obbligo di vaccinazione per il settore privato, la media mobile settimanale dei contagi negli Stati Uniti si è più che dimezzata. Ciononostante, l'amministrazione Biden ha scelto di proclamare una 'emergenza' e di imporre nuovi, onerosi requisiti agli esercizi commerciali nella cruciale stagione delle festività invernali", ha dichiarato French tramite un comunicato. (segue) (Nys)