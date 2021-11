Usa: Covid, associazioni di categoria contestano obbligo vaccinale per dipendenti privati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche all'indirizzo della Casa Bianca sono giunte anche da Michael Hanson, vicepresidente esecutivo della Retail Industry leaders Association, che rappresenta aziende statunitensi leader nel campo della grande distribuzione come Best Buy, Dollar General, Gap, The Home Depot, Lowe's, Target e Walgreens. Secondo Hanson, la decisione del governo federale di imporre un obbligo di vaccinazione entro il 4 gennaio 2022 è "deludente", perché obbligherà (le aziende) a condurre la fase di pianificazione e attuazione "durante la fase più movimentata della stagione degli acquisti". Hanson ha dichiarato che la grande distribuzione sostiene la campagna di vaccinazione nazionale, ma contesta le sanzioni ventilate dal dipartimento del Lavoro, che ha emanato l'obbligo di vaccinazione alla stregua di uno standard emergenziale: secondo Hanson, tale linea d'azione "pone il governo in una posizione di conflittualità con le aziende private, anziché lavorare con queste ultime per creare un ambiente di lavoro sicuro". (segue) (Nys)