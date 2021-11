Usa: Covid, associazioni di categoria contestano obbligo vaccinale per dipendenti privati (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Contro l'obbligo di vaccinazione ha preso posizione la National Federation of Independent Business. prima associazione di categoria delle piccole imprese Usa, che ha accusato la Casa Bianca di "limitare la libertà dei titolari di piccole imprese di decidere come meglio operare la loro attività e impone oneri arbitrati alle piccole imprese, minacciandone ulteriormente la ripresa". Alcune associazioni di categoria, come la United Food and Commercial Workers, hanno invece preso posizione a sostegno dell'iniziativa dell'amministrazione Biden. (Nys)