Indonesia: ripresa economica prosegue nel terzo trimestre

- L'economia dell'Indonesia ha proseguito la ripresa nel terzo trimestre 2021 con una crescita del prodotto interno lordo del 3,51 per cento su base annua, secondo i dati forniti dall'ente statistico di quel Paese oggi, 5 novembre. Il dato è inferiore alla media delle previsioni formulate dagli economisti, che per il periodo luglio-settembre stimavano una crescita del Pil indonesiano nell'ordine del 3,76 per cento, e del governo, che prevedeva nel terzo trimestre una crescita del 4,5 per cento. Il dato risente in termini prospettici della contrazione del Pil del 3,49 per cento registrata nel terzo trimestre dello scorso anno, e segna un marcato rallentamento rispetto al secondo trimestre, quando la crescita del Pil è stata del 7,07 per cento annuo, il dato migliore da quasi due decenni a questa parte. Dalla fine di luglio l'Indonesia ha domato la peggiore ondata pandemica affrontata sinora dal Paese, e ad oggi i contagi giornalieri sono ben al di sotto della soglia del migliaio. L'economia dovrebbe accelerare nel quarto trimestre per effetto del graduale allentamento delle restrizioni in vigore nel Paese e per l'accelerazione della campagna vaccinale: ad oggi ha completato il ciclo di vaccinazione solo il 27,44 per cento della popolazione indonesiana, mentre nella sola Giacarta il tasso di vaccinazione è superiore al 75 per cento. (segue) (Fim)