Indonesia: ripresa economica prosegue nel terzo trimestre (3)

- L'isola di Bali, uno tra i principali siti turistici dell'Indonesia, ha riaperto ai visitatori internazionali il 14 ottobre. Il provvedimento è limitato per ora a una lista di 19 Paesi, che include Cina, Giappone e Corea del Sud, assieme a diversi Paesi europei e mediorientali. Il ministro del Turismo indonesiano, Sandiga Uno, ha precisato che la riapertura avviene per ora in modalità provvisoria, e durerà inizialmente per un mese, al termine del quale il governo formulerà valutazioni sulla base del quadro epidemiologico. Il governo dell'Indonesia ha apportato di recente una serie di correzioni alle politiche per il contenimento della pandemia di Covid-19 nella regione di Giava e Bali, consentendo l'apertura di centri per il fitness con una capacità massima del 25 per cento, e l'apertura dell'aeroporto Ngurah Rai di Bali. Il coordinamento delle politiche di restrizione delle attività comunitarie per la regione di Giava-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, ha precisato che l'apertura dei centri di fitness interesserà per il momento le are di Giacarta, Bandung, Solo, Semarang, Surabaya e la regione speciale di Yogyakarta. Il governo ha consentito inoltre la vendita di bevande e alimenti nei cinema, dove gli accessi restano limitati al 50 per cento della capacità massima. (Fim)