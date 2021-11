Corea del Sud: ex procuratore Yoon vince primarie presidenziali del partito conservatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex procuratore generale Yoon Seok.youl, protagonista di duri contro con l'amministrazione del presidente della Corea del Sud Moon Jae-in, è stato nominato candidato alla presidenza sudcoreana del Partito del potere dei nazionali (Ppp), principale forza di opposizione conservatrice di quel Paese. Yoon ha ottenuto il 47,85 per cento dei voti espressi nel corso delle primarie del partito, che si sono svolte per quattro giorni questa settimana ed hanno coinvolto in fasi successive gli iscritti al partito e i comuni cittadini. Yoon ha sconfitto il deputato Hong Joo-pyo, che ha ottenuto invece il 41,5 per cento delle preferenze; l'ex deputato Yoo Seong-min, che si è aggiudicato il 7,47 per cento dei voti; e l'ex governatore di Jeju, Won Hee-ryong, sostenuto dal 3,17 per cento dei partecipanti alle primarie. L'esito del voto è stato annunciato oggi nel corso di una convention nazionale del Ppp al Museo e biblioteca Kim Koo di Seul. (Git)