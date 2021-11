Corea del Sud: bilancia commerciale in attivo per il 17mo mese consecutivo a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha conseguito un attivo commerciale di 10,07 miliardi di dollari nel mese di settembre, in aumento rispetto ai 7,51 miliardi di dollari del mese precedente. Lo ha annunciato oggi la banca centrale di quel Paese, ricordando che la bilancia commerciale del Paese risulta così in attivo da 17 mesi consecutivi. L'attivo commerciale è leggermente inferiore al surplus d i10,34 miliardi di dollari conseguito dalla Corea del Sud lo scorso anno. Tra gennaio e settembre scorsi il Paese ha conseguito un attivo commerciale di 70,13 miliardi di dollari; a settembre le esportazioni sono ammontate a 56,44 miliardi di dollari, in aumento del 14,5 per cento annuo. Le importazioni sono aumentate del 26,3 per cento rispetto a settembre 2020, a 46,98 miliardi di dollari. (segue) (Git)