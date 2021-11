Corea del Sud-Indonesia: difesa, colloqui su pagamenti arretrati progetto aerospaziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delegazioni dei governi di Corea del Sud e Indonesia prenderanno parte la prossima settimana a quello che potrebbe essere l'ultimo round di negoziati in merito ai pagamenti arretrati per un progetto di sviluppo congiunto di un aereo da combattimento. Lo riferiscono fonti governative citate dalla stampa sudcoreana. Funzionari di Korea Aerospace Industries (Kai), unico costruttore di aeromobili della Corea del Sud, incontreranno funzionari del ministero della Difesa indonesiano, per tentare di fugare i dubbi in merito al reale impegno di Giacarta a sostegno del progetto da 7,4 miliardi di dollari per lo sviluppo di un aereo da combattimento denominato KF-X. Kang Eun-ho, direttore dell'Amministrazione del programma di acquisizione della Difesa sudcoreana (Dapa) dovrebbe recarsi in visita all'Indonesia dal 9 all'11 novembre proprio per segnalare la determinazione di Seul a sbloccare il progetto. L'Indonesia ha acconsentito a farsi carico del 20 per cento dei costi di sviluppo del nuovo aeroplano, ma ha successivamente sospeso i pagamenti, accumulando ad oggi un arretrato di 593 milioni di dollari. A marzo 2020 l'Indonesia ha richiamato i propri tecnici e ingegneri coinvolti nello sviluppo del velivoli in Corea del Sud, menzionando i rischi legati alla pandemia di Covid-19. tale decisione ha alimentato i timori di Seul riguardo un possibile abbandono del progetto da parte di Giacarta. (Fim)