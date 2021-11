Clima: Moynihan (BofA), piano da mille miliardi per la transizione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il cammino verso la neutralità climatica ha bisogno del capitalismo e delle aziende per guidarlo e farlo avanzare". Lo ha detto al "Corriere della Sera" Brian Moynihan, presidente e amministratore delegato di Bank of America, uno dei giganti della finanza mondiale. E spiega al "Corriere della Sera" che tipo di sfida pone alle banche la decarbonizzazione e quale contributo può dare il mondo bancario per far avanzare l'agenda climatica: "Bank of America è impegnata a diventare clima neutrale entro il 2050, in linea con gli accordi di Parigi. In realtà lo siamo già nelle nostre operazioni interne, ma essere 'net zero' significa che anche i nostri clienti non inquineranno più. A questo fine lavoriamo con la Sustainable Market Initiative, guidata dal Principe Carlo". "Cerchiamo di far collaborare persone e istituzioni perché avvenga. Si tratta di avere una 'transizione giusta', cioè equa per tutti: paesi piccoli e grandi, poveri e ricchi. Noi possiamo e dobbiamo aiutare i nostri clienti, soprattutto le piccole e medie imprese, a farla". Quanto all'impegno finanziario di Bank of America a questo scopo, "abbiamo un impegno di 1000 miliardi di dollari tra ora e il 2030 per aiutare i nostri clienti". (segue) (Res)