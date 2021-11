Clima: Moynihan (BofA), piano da mille miliardi per la transizione ecologica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Moynihan è uno dei partecipanti al COP26 a Glasgow: "Il COP26 mette insieme Paesi, aziende, ONG, banche multilaterali per lo sviluppo per impegnarsi che occorre progredire verso la neutralità climatica entro il 2050. E quello che sta succedendo nel mondo delle imprese è un motore potente". Il presidente riflette inoltre sugli effetti della pandemia e su quali sfide pone alle banche il nuovo clima economico: "Il danno all'economia americana e mondiale è stato enorme, a volte abbiamo registrato un calo del 30 per cento del Pil in tre mesi. Ma poiché avevamo i mezzi ed eravamo in salute, siamo stati in grado di aiutare con linee di credito le piccole aziende e distribuire i fondi governativi del primo stimolo. Abbiamo registrato una crescita delle richieste di prestiti e siamo riusciti a soddisfarla". "Ma la vera sfida - osserva infine Moynihan - è stata di permettere a 209 mila dipendenti di lavorare da casa in tre settimane. Abbiamo messo a disposizione 100 mila laptop e fornito connessioni Wi-FI a 20 mila persone. Sono i costi David: solo nei primi 9 mesi di quest'anno quasi 1 miliardo di dollari. Quindi, primo eravamo in salute, secondo abbiamo conservato i clienti, terzo abbiamo messo il personale in condizione di avere successo. Per questo ci siamo impegnati a non licenziare e abbiamo erogato benefici extra per i dipendenti con bambini", ha concluso il presidente di Bank of America. (Res)