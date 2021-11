Recovery: Carfagna, i sindaci avranno fondi e tecnici al Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I sindaci delle città del Mezzogiorno hanno lanciato un allarme: senza le competenze necessarie le regioni del Sud rischiano di non essere in grado di utilizzare le risorse del Pnrr. Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale, in una intervista a "la Repubblica" spiega come il governo pensa di intervenire. "La presa di posizione dei sindaci segna una positiva evoluzione del dibattito: dalla rivendicazione a prescindere di una maggiore quantità di fondi alla consapevolezza che il vero problema non è il 'quanto' ma il 'come'. Ho spiegato per mesi che la quota del 40 per cento del Pnrr era oggettivamente il massimo che si potesse sperare di assorbire sui territori meridionali in cinque anni: l'attuale riflessione dei sindaci conferma questa mia convinzione e consente un confronto più realistico sul sostegno da dare alle amministrazioni, sul quale sono già attivate diverse iniziative". La ministra non pensa si tratti di una marcia indietro: "I sindaci pongono all'attenzione un tema vero: come spendere i tanti soldi che il Sud ha a disposizione per i prossimi anni. Vanno ascoltati". Per assumere tecnici e professionisti all'altezza servirebbe un piano straordinario. Sembra difficile, dopo il flop del cosiddetto 'Concorso Sud'. "Non condivido l'espressione 'flop'. La prima tornata del Concorso Sud ha consentito di selezionare 775 tecnici e le procedure finalizzate alle assunzioni sono in corso. Il secondo bando, che prevede una maggiore apertura ai giovani professionisti, è già aperto e va a scadenza il 15 novembre: selezionerà in tempi brevi altre 2022 risorse tecniche. E poi c'è il fondo in favore di Regioni ed enti locali per il conferimento di incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti: il 40 per cento, 128 milioni circa in quattro anni, andrà al Sud". (segue) (Res)