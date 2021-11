Recovery: Carfagna, i sindaci avranno fondi e tecnici al Sud (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ma lo stanziamento principale - aggiunge la ministra - riguarda i fondi per la progettazione: 161 milioni a disposizione di piccoli Comuni, aree interne, province e Città metropolitane del Sud per dotarsi di un parco progetti affidandosi a professionisti privati. Una città come Napoli avrà a disposizione circa un milione di euro" . Si conferma che non bastano i soldi per rilanciare il Mezzogiorno. La soluzione non sono gli 82 miliardi riservati dal Pnrr ma la capacità di progettare. "Continueremo nel rafforzamento degli enti locali. I miei uffici stanno lavorando nell'ambito dei Fondi europei a un progetto che individuerà risorse da destinare a un ulteriore potenziamento degli organici in tempi brevi. Nei casi estremi, se e dove non si riuscisse comunque a rispettare i tempi, un elemento importante della rete di sicurezza che abbiamo già attivato saranno i poteri di affrancamento, o addirittura sostituzione, affidati alla Cabina di regia del Pnrr", ha concluso Carfagna. (Res)