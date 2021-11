Imprese: Banco Bpm, nei primi nove mesi utile a 472 milioni, forte crescita delle commissioni nette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con un risultato netto positivo per 472 milioni di euro, in aumento rispetto ai 262,5 relativi al corrispondente periodo del 2020. Stando ai risultati al 30 settembre approvati dal consiglio di amministrazione, il margine di interesse si attesta a 1,535 miliardi di euro con un incremento del 4,2 per cento rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso. In significativa crescita (15,5 per cento) le commissioni nette, pari a 1,425 miliardi di euro grazie al contributo dei servizi di gestione, intermediazione e consulenza (in crescita del 21,5 per cento) e anche dei servizi di banca commerciale. (Com)