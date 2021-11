Imprese: Banco Bpm, nel terzo trimestre utile da 110,7 milioni, leggera flessione per commissioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel terzo trimestre dell’anno Banco Bpm ha registrato un utile netto di periodo pari a 110,7 milioni di euro, in calo rispetto ai 261,2 milioni realizzati nei tre mesi precedenti. Stando alla relazione finanziaria al 30 settembre 2021 approvata dal consiglio di amministrazione, il margine di interesse si attesta a 516,4 milioni con un calo di 1,1 punti percentuali rispetto al secondo trimestre, per effetto del minor contributo dei finanziamenti Tltro a seguito della ricomposizione delle scadenze da parte di tali finanziamenti. Confermato il trend positivo delle commissioni nette, pari a 475,3 milioni di euro con una flessione di 0,7 punti, dovuta alla stagionalità relativa ai servizi di gestione, intermediazione e consulenza. Al contrario, il contributo delle commissioni relative ai servizi di banca commerciale evidenzia una crescita del 7,6 per cento. (Com)