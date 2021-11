Imprese: Banco Bpm, al 30 settembre raccolta diretta a 121,4 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021 la raccolta diretta di Banco Bpm ammonta a 121,4 miliardi di euro, in crescita dell’1,1 e del 3,4 per cento a confronto rispettivamente con il 31 dicembre e il 30 settembre 2020. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, nel periodo si registra una crescita di 2,9 miliardi della componente rappresentata dai conti correnti e depositi a vista della rete commerciale. Per quanto riguarda i titoli obbligazionari emessi, lo stock al 30 settembre è pari a 13,7 miliardi con un calo di 1,1 miliardi, dovuto ai maggiori rimborsi di titoli giunti a scadenza rispetto alle nuove emissioni del periodo. Nel confronto su base annua, la raccolta a vista evidenzia un incremento di 6,5 miliardi (6,9 per cento), mentre la contrazione dei titoli in circolazione è pari a 2,3 miliardi con un calo del 14,4 per cento. Al netto dei certificates a capitale protetto, la raccolta indiretta è pari a 96,6 miliardi con una crescita del 5,5 per cento rispetto al 31 dicembre 2020, e del 9,2 per cento su base annuale. La componente della raccolta gestita ammonta a 63,7 miliardi, in aumento rispetto al 31 dicembre grazie al contributo dei fondi e Sicav, che registrano un incremento di 3,6 miliardi da inizio anno. La raccolta amministrata raggiunge 32,9 miliardi con un incremento del 2,9 per cento rispetto a fine 2020. (Com)