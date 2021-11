Imprese: Banco Bpm, al 30 settembre attività finanziarie per 42,9 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al 30 settembre 2021 le attività finanziarie di Banco Bpm ammontano a 42,9 miliardi di euro, in crescita del 4,1 per cento rispetto al 31 dicembre 2020. Stando alla relazione finanziaria approvata dal consiglio di amministrazione, la variazione positiva è principalmente concentrata nei titoli di debito (2,9 miliardi) e nel portafoglio dei titoli valutati al fair value con impatto sulla redditività complessiva. Gli impieghi netti verso la clientela ammontano invece a 108,7 miliardi, in leggero calo (0,6 per cento) rispetto al 31 dicembre 2020: le esposizioni performing registrano un incremento dello 0,2 per cento, con un volume di nuove erogazioni a famiglie e imprese nel periodo pari a 16,9 miliardi, mentre le esposizioni non performing registrano una contrazione del 19,1 per cento rispetto a fine 2020 per effetto delle operazioni di cessione perfezionate nel periodo. (Com)