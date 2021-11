Austria: a Vienna i non vaccinati saranno esclusi dalla vita notturna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Vienna limiterà entro la fine della settimana l'accesso a eventi culturali, bar e club alle persone vaccinate o sono guarite dal Covid-19, vietando di fatto a tutti coloro che non hanno ricevuto nemmeno una dose di partecipare alla vita sociale e culturale della capitale austriaca. Inoltre, le autorità locali stanno anche valutando l'obbligo di test anche per le persone vaccinate. Vienna è solo pochi giorni avanti rispetto al livello generale del Paese, dove verranno introdotte misure simili una volta che il tasso di affollamento delle unità di terapia intensiva raggiungerà il 25 per cento, cosa che dovrebbe accadere la prossima settimana qualora l’attuale andamento su contagi e ricoveri dovesse proseguire. Tuttavia, il sindaco di Vienna Michael Ludwig è scettico sull'approccio del governo. "Aspettare sempre fino a quando non viene raggiunta una certa soglia di affollamento nelle unità di terapia intensiva e attuare delle misure solo in seguito penso che sia troppo tardi", ha detto Ludwig. Il primo cittadino della capitale austriaca ha aggiunto che potrebbero essere prese misure ancora più rigorose se l'attuale tendenza dovesse proseguire, fra cui per l’appunto i test obbligatori per accedere in determinati luoghi anche per le persone vaccinate. (segue) (Geb)