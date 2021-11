Austria: a Vienna i non vaccinati saranno esclusi dalla vita notturna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, finora è stato vaccinato il 62,9 per cento della popolazione complessiva dell'Austria, mentre sono 11.419 i decessi correlati al coronavirus. Ieri, il ministero della Salute ha annunciato che sono state documentate oltre 8.500 nuovi contagi da Covid-19 nelle 24 ore precedenti, il 32 per cento in più rispetto al giorno prima e il numero più elevato dall’inizio dell'anno. A causa dell'alto tasso di contagi, la vicina Germania sta valutando l'emissione di un avviso di viaggio per l'Austria, che sarebbe devastante per il settore turistico invernale del Paese. I governatori statali si incontreranno con il governo federale per discutere la via da seguire e garantire un approccio congiunto per contrastare la nuova ondata della pandemia. (Geb)