Argentina: Buenos Aires celebra 50 anni della Fondazione Culturale Coliseum. (3)

- L'Orquesta Sin Fin è stata creata nel 2017 dall'associazione civile senza fini di lucro Tango Sin Fin, con l'obiettivo di generare un ensemble sinfonico ridotto che integrasse i musicisti più rinomati dell'ambito classico e popolare con l'idea di diffondere la nuova musica argentina. Nel 2019 l'Orquesta Sin Fin collaborò con il pianista italiano Stefano Bollani nella presentazione in anteprima mondiale sempre a Buenos Aires dell'opera "Concerto Verde". Il concerto sarà aperto al pubblico in sala e disponibile anche in diretta streaming sabato 6 novembre alle ore 20.30 (ora locale) e 00.30 (ora italiana) sul canale YouTube dell'Ambasciata. (Abu)