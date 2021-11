Usa: amministrazione Biden fa causa a Texas per modifiche a regole sul voto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti intenterà una causa contro il Texas per le modifiche apportate alla legge elettorale dal governatore repubblicano Greg Abbott. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, precisando che le misure introdotte dall’amministrazione texana sono considerate restrittive del diritto di voto. La legge, firmata da Abbott a settembre, vieta il voto 24 ore su 24 e il drive-thru – cioè lo strumento che permette di votare restando in automobile – e impone nuovi ostacoli al voto per corrispondenza. (segue) (Nys)