Imprese: Toyota rivede al rialzo le previsioni di utile

- Toyota Motor Corp. ha innalzato le previsioni di utile netto per l'anno fiscale che si concluderà il prossimo marzo a 2.490 miliardi di yen (22 miliardi di dollari) grazie alla debolezza dello yen, nonostante i tagli alla produzione causati dai problemi di approvvigionamento di componenti come i semiconduttori. Nei sei mesi dell'anno fiscale in corso l'azienda ha conseguito un utile netto record di 1.520 miliardi di yen, un incremento di 2,4 volte rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente; il primo costruttore mondiale di auto per volume di vendite si aspetta un incremento dell'utile netto del 10,9 per cento annuo nell'anno fiscale 2021, che porterebbe l'azienda ad eguagliare il risultato record conseguito nell'anno fiscale 2017. L'utile operativo di Toyota dovrebbe aumentare del 27,4 per cento annuo a 2.800 miliardi di yen, un'altra previsione rivista al rialzo rispetto alle stime iniziali di 2.500 miliardi. L'azienda prevede infine un aumento del volume d'affari del 10,2 per cento a 30mila miliardi di yen. (Git)