Giappone: morto a 81 anni il padre della principessa della corona Kiko

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tatsuhiko Kawashima, padre della principessa della corona Kiko e professore emerito della Gakushuin University. è morto ieri in Giappone all'età di 81 anni. Lo ha annunciato l'Agenzia della casa imperiale giapponese. La morte di Kawashima segue di pochi giorni il matrimonio della nipote, l'ex principessa Mako Komuro, con Kei Komuro. Kawashima era stato ricoverato presso l'ospedale internazionale St. Luke di Tokyo il 19 ottobre. Kawashima era anche nonno del principe 15enne Hisahito, secondo nella linea di successione del Trono di crisantemo. Noto per il suo stile di vita frugale, Kawashima era docente di economia e viveva con la famiglia in un dormitorio della Gakushuin University a Tokyo prima del matrimonio della figlia Kiko con il principe della Corona Fumihito nel 1990. (Git)