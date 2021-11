Giappone: spesa privata in calo nel mese di settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spesa delle famiglie giapponesi è calata nel mese di settembre, per effetto della perdurante cautela dei consumatori in merito alle dinamiche della pandemia di Covid-19. La spesa delle famiglie è calata dell'1,9 per cento, un dato che accentua il timore di una contrazione della terza economia mondiale nel terzo trimestre. Su base mensile destagionalizzata il dato di settembre segna invece un incremento del 5 per cento, il primo nel suo genere da cinque mesi a questa parte. Il mese di settembre è coinciso con un brusco decremento dei contagi da Covid-19 in Giappone. (segue) (Git)