Giappone: spesa privata in calo nel mese di settembre (2)

- La produzione manifatturiera del Giappone ha registrato il terzo calo mensile consecutivo nel mese di settembre, per effetto del blocco globale delle forniture subito dal settore dell'auto. Lo certificano i dati ufficiali pubblicati dal governo giapponese il 29 ottobre: a settembre la contrazione è stata del 5,4 per cento su base mensile, e il rischio, per la terza economia mondiale, è che il terzo trimestre si chiuda con una contrazione economica, che metterebbe in dubbio la ripresa post-pandemia. L'economia del Giappone dipende fortemente dalle esportazioni, che hanno risentito delle recenti ondate pandemiche nel Sud-est asiatico e della crisi energetica cinese. L'output industriale del Giappone era calato del 3,6 per cento su base mensile ad agosto, e dell'1,5 per cento a luglio. Il dato relativo a settembre è il peggiore da maggio. (segue) (Git)