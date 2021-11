Giappone: spesa privata in calo nel mese di settembre (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo ministro delle Infrastrutture e del turismo del Giappone, Tetsuo Saito, intende valutare le tempistiche per il rilancio del piano "Go To Travel" per la promozione del turismo domestico, duramente colpito dalla pandemia di Covid-19. "Considereremo lo stato delle infezioni relative al nuovo coronavirus e stabiliremo quando riprendere il programma", ha detto Saito. "Si tratta di un programma cruciale per la ripresa dei siti turistici e delle economie locali". Il ministro ha spiegato di aver ricevuto dal premier Kishida l'indicazione esplicita di rilanciare il settore del turismo, compatibilmente con le misure necessarie a contenere la pandemia. Saito ha aggiunto inoltre che nonostante i flussi turistici internazionali siano ancora bloccati dalla pandemia, il governo intende mantenere l'obiettivo di attrarre 60 milioni di visitatori stranieri all'anno entro il 2030. (segue) (Git)