Reddito cittadinanza: Gelmini, pronti a intervenire in caso di nuovi abusi

- Sul reddito di cittadinanza “abbiamo già ottenuto criteri più selettivi e in particolare abbiamo previsto che dopo il secondo rifiuto dell’offerta lavorativa venga meno il diritto al sussidio. Monitoreremo l’andamento di questa riforma e siamo pronti ad intervenire laddove ci fossero nuovamente degli abusi”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie, in un’intervista al Tg2.(Rin)