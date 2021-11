G20: Di Maio, su clima notevoli passi avanti rispetto a Cop21 di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli impegni assunti dai partecipanti all’ultimo G20 di Roma rappresentano notevoli passi in avanti per la lotta al cambiamento climatico rispetto a quanto emerso dalla Cop21 di Parigi nel 2015. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ai microfoni di “Tg2 Post”. “L’Unione europea rappresenta il 7 per cento delle emissioni inquinanti, ma continuiamo ad abbassarle con interventi su energie rinnovabili e altro. Questo rappresenta la nostra credibilità per chiedere ad attori globali come Cina e Russia di avvicinarsi agli obiettivi che abbiamo immaginato durante il G20”, ha detto il titolare della Farnesina. “L’idea che intorno alla metà di questo secolo, insieme, andremo verso la neutralità carbonica, anche grazie al lavoro fatto durante questo G20, è una grande conquista, se pensiamo che alla Cop21 di Parigi questi stessi Stati parlavano della fine del secolo”, ha aggiunto Di Maio sempre in riferimento all’obiettivo della decarbonizzazione. Il ministro ha poi ricordato che al G20 “non abbiamo parlato solo di clima”, ma al contrario “abbiamo stabilito anche la tassazione al 15 per cento sulle multinazionali”, ha aggiunto.(Res)