Cina: Di Maio, bene promozione nostre imprese ma restiamo saldamente alleati Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Tutto quello che ho fatto in questi anni non solo come ministro degli Esteri ma anche del Commercio estero verso la Cina è stato improntato a sostenere le nostre imprese ad esportare il Made in Italy, ma restiamo saldamente legati ai nostri alleati, in particolare gli Stati Uniti e i Paesi europei nel far rispettare i diritti umani e nel sollecitare tutti i paesi che non li rispettano”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ai microfoni di “Tg2 Post”, rispondendo a una domanda sulla situazione dei diritti umani in Cina.(Res)