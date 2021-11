Brasile: 5G, Tim "in prima linea nello sviluppo della prossima generazione di reti mobili nel Paese" (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complessivamente l'obiettivo dell'asta organizzata dal governo è aggiudicare cinque bande di frequenza messe all'asta del governo, quattro per uso civile e una, da sviluppare ex novo, sulla quale lavorerà esclusivamente l'amministrazione pubblica. I vincitori dell'asta, scelti tra 15 imprese nazionali e internazionali, avranno il diritto di sfruttare le bande per un periodo di 20 anni, prorogabile, e il dovere di investire parte del capitale per sviluppare l'infrastruttura necessaria, attraverso la previsione di "compromessi di copertura". Un'operazione che dovrebbe quindi portare Internet veloce ovunque, mettendo fine a quelli che definisce i "deserti digitali". (Brb)