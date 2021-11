Brasile: 5G, nel primo giorno di asta aggiudicate tre delle cinque frequenze offerte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è conclusa con l'aggiudicazione della maggior parte dei lotti relativi a tre delle cinque bande di frequenza messe offerte del governo il primo giorno di asta per l'affidamento dello sviluppo della tecnologia 5G in Brasile. Secondo quanto stabilito nel bando elaborato dall'Agenzia nazionale per le telecomunicazioni (Anatel) i vincitori dell'asta, scelti tra imprese nazionali e internazionali, avranno il diritto di sfruttare le bande per un periodo di 20 anni, prorogabile, e il dovere di investire parte del capitale per sviluppare l'infrastruttura necessaria, attraverso la previsione di "compromessi di copertura". Un'operazione che dovrebbe quindi portare Internet veloce ovunque, mettendo fine a quelli che il governo ha definito i "deserti digitali".Prima banda ad essere aggiudicata all'asta in apertura di lavori è stata quella relativa alla frequenza 700 MHz (megahertz). La banda è andata alla brasiliana Winity II Telecom Ltda, legata al fondo di investimenti Fundo Patria. La società ha offerto 1,4 miliardi di real (218,1 milioni di euro), l'805 per cento in più rispetto alla base d'asta. Come obbligo previsto per il vincitore dell'asta la Winity dovrà garantire la creazione di un collegamento Internet lungo 31.000 chilometri di autostrade federali e in zone senza 4G. Grazie alla vittoria della Winity il Brasile avrà a partire da oggi una nuova società autorizzata a offrire servizi di telecomunicazioni a livello nazionale. (segue) (Brb)