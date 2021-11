Brasile: 5G, nel primo giorno di asta aggiudicate tre delle cinque frequenze offerte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Degli otto lotti regionali messi all'asta solo 5 hanno ricevuto offerte nel corso del primo round, e sono state tutte aggiudicate a imprese brasiliane. Il lotto relativo alla regione nord e allo stato di San Paolo è stato aggiudicato alla Sercomtel, il lotto della regione nordest e centro-ovest alla Brisanet, il lotto della regione sud al consorzio 5G sud, il lotto relativo agli stati di Rio de Janeiro, Espirito Santo e Minas Gerais alla Cloud2U e, in ultimo, il lotto relativo agli stati di Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Goiás e Sao Paulo è stato aggiudicato alla Algar Telecom. Per recuperare quei blocchi che non sono stati aggiudicati al primo round, sarà organizzato un secondo round. (segue) (Brb)