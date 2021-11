Usa: leader democratici spingono legislatori a sbloccare voto su agenda economica Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito democratico statunitense alla Camera dei rappresentanti stanno intensificando la pressione sui legislatori che ancora negano il loro sostegno all'agenda economica del presidente Joe Biden, in una corsa contro il tempo per approvare un enorme disegno di legge riguardante inflastrutture, welfare e clima. Lo scrive il quotidiano "The Hill", ricordando che una manciata di deputati moderati sta ancora esaminando alcune delle disposizioni contenute nel massiccio pacchetto da 1,750 miliardi di dollari, cifra raggiunta dopo una serie di compromessi a partire dalla proposta iniziale di 3.500 miliardi. Le preoccupazioni riguardano diverse questioni come l'immigrazione, le emissioni inquinanti e i tagli fiscali per le regioni ad alto reddito in tutto il paese. La presidente della Camera, Nancy Pelosi, e altri leader di partito stanno lottando per convincere i legislatori riluttanti, tanto che la speaker ha inviato una lettera ai Democratici pubblicizzando un nuovo rapporto del Comitato congiunto sulla tassazione (Jtc), secondo il quale la nuova spesa per le prestazioni sociali sarebbe stata completamente compensata dalle nuove entrate.(Nys)