Cile: violenza in Araucania, Pinera difende forze di sicurezza dopo morte di un membro della comunità mapuche

- Santiago del Cile, 4 nov - Il presidente del Cile, Sebastian Pinera, ha difeso l'operato delle forze di polizia e delle forze armate nella Macrozona Sud dopo l'uccisione di un membro della comunità mapuche avvenuta mercoledì nel contesto dello stato di "eccezione costituzionale" da lui decretato. "La Polizia e le Forze armate stanno compiendo il loro dovere che stabilisce la Costituzione", ha affermato giovedì Pinera in un discorso a reti unificate. "E' sempre dolorosa la perdita di vite umane (...) ma la responsabilità principale per la perdita di vite umane e per i feriti, sia tra i civili che tra le forze di sicurezza occorse nelle province che oggi si trovano sotto lo stato di eccezione ricade nelle organizzazioni del crimine organizzato, del narcotraffico e del terrorismo", ha aggiunto. "Nel difficile compito loro assegnato la Polizia e le Forze armate contano con tutto il sostegno del nostro governo e sono sicuro anche di tutti i cileni che vogliono vivere in pace e sicurezza", ha quindi concluso il presidente. (segue) (Abu)