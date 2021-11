Cile: violenza in Araucania, Pinera difende forze di sicurezza dopo morte di un membro della comunità mapuche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza la presidente dell'Assemblea costituente del Cile e rappresentante mapuche, Elisa Loncon, aveva condannato la morte del membro della sua comunità avvenuta ieri nella regione del Bio Bio a seguito di uno scontro a fuoco con unità delle forze speciali della Polizia e della Marina. "Ripudiamo energicamente la politica razzista e violenta del governo che sta colpendo le nostre comunità", ha affermato Loncon in una conferenza stampa congiunta con altri costituenti mapuche. "La militarizzazione non è la soluzione, decenni di questa politica hanno solo intensificato la tristezza e il dolore", ha aggiunto il titolare della Costituente in riferimento allo stato di eccezione costituzionale decretato in quattro province della denominata Macrozona Sud dal presidente Pinera. "Nell'Assemblea costituente stiamo lavorando per affermare la plurinazionalità affinché si rispettino i diritti legittimi delle nazioni originarie all'autodeterminazione", ha quindi affermato Loncon sottolineando che "è impellente che questo spirito si irradi e stabilire un ampio dialogo plurinazionale nel rispetto dei diritti umani". (segue) (Abu)