Calabria: Brunetta, con nomina Occhiuto sanità torna a cittadini

- "Con la nomina del presidente Occhiuto a commissario per la Sanità della Regione Calabria, abbiamo restituito la sanità ai cittadini calabresi. Roberto saprà sicuramente cogliere al meglio l’opportunità di modernizzare la sanità, sfruttando gli investimenti previsti dal Pnrr. Lo sviluppo della Regione passa anche da un sistema sanitario efficiente. Proprio per questo, è necessario dare attuazione alla recente sentenza della Corte costituzionale sull’istituto del commissariamento che prevede il coinvolgimento di esperti per il risanamento del sistema sanitario". Lo scrive in una nota Renato Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione. (Com)