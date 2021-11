Cina: Di Maio, non si può barattare impegno su diritti umani con interessi commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si può barattare il tema dei diritti umani e civili con il tema del commercio e dell’interscambio commerciale. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, ai microfoni di “Tg2 Post”, rispondendo a una domanda sulla situazione dei diritti umani in Cina e in particolare sull’attivista Zhang Zhan, condannata a quattro anni di carcere nel 2020 per aver indagato sullo scoppio della pandemia da Covid-19 a Wuhan e che ora rischia di morire per mancanza di cure immediate. “Tutte le azioni a tutela dei diritti umani e civili in tutte le parti del mondo vedranno sempre l’Italia protagonista e non si può barattare il tema dei diritti umani e civili con il tema del commercio e dell’interscambio commerciale”, ha spiegato il titolare della Farnesina.(Res)