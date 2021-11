© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è estremamente preoccupata per l'ulteriore deterioramento delle condizioni della sicurezza in Etiopia negli ultimi giorni. E’ quanto si legge in un messaggio della Farnesina su Twitte, secondo il quale i fatti recenti rappresentano “un serio rischio per la stabilità del Paese e dell'intera regione”. (segue) (Res)