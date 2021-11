Brasile: 5G, nel primo giorno di asta aggiudicate tre delle cinque frequenze offerte (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La frequenza è considerata ideale per servire le aree urbane. Onerosi gli obblighi previsti in questo caso per le aziende aggiudicatarie: spostare il segnale della TV satellitare per lasciare libera la banda da 3,5GHz per lo sviluppo del 5G, sostenendone i costi e fornendo kit ricevitori per le case; costruire una rete di comunicazione privata per l'amministrazione federale; installare una rete in fibra ottica sulle reti fluviali della regione amazzonica; rendere disponibile il 5G in tutte le capitali del Paese entro luglio 2022, e in altre città, progressivamente, fino al 2029. L'ultima banda, da 26 GHz, sarà l'ultima a essere assegnata ed è composta da 10 blocchi nazionali e 6 regionali. (Brb)